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  • Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'den beğeni yağmuruna tutulan büyüleyici poz
15 Aralık 2020 Salı 03:17 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'den beğeni yağmuruna tutulan büyüleyici poz

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'den beğeni yağmuruna tutulan büyüleyici poz

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir sevenlerini yine üzmedi, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Hayranları tarafından ilgi ile takip edilen güzel oyuncunun dikkat çeken son pozu adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

TV8 ekranlarının iddialı yapımlarından Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşan Demet Özdemir başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken bir isim. Sevilen dizide Zeynep karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Demet Özdemir paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Son dönemde magazin gündeminden adı düşmeyen Demet Özdemir, sevenlerinin karşısına bu kez büyüleyici olarak nitelendirdiğimiz bir fotoğraf karesi ile çıktı. Güzel oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı. 

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine göz doldurdu. İşte bizim de çok beğendiğimiz o poz...

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