Yıldız Tilbe'nin fotoğrafını görenler şaşkına döndü! İşte ünlü şarkıcının az bilinen kızı ve torunları...

Türkiye'nin güçlü seslerinden Yıldız Tilbe'nin bilinmeyen bir yanı da anneanne oluşu diyebiliriz. Pek çok kimsenin tahmin bile etmediği bu durum, ünlü şarkıcının çok az bilinen bir yönü olsa gerek.



54 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin bir kızı ve torunları olduğunu biliyor muydunuz? Kendisine çok benzeyen kızı ve torunları olduğunu duyanlar buna inanamasa da gerçek bu. Ünlü şarkıcının Sezen Aksu'dan ilham alarak ismini verdiği Sezen Burçin Can adında bir kızı ve kızından da iki torunu bulunuyor.

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Can, takipçileriyle aile fotoğraflarını paylaşıyor. Sezen Burçin evlatları Seyran ve Samira'nın anneanneleri ve kendisinin olduğu fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Can ve torunları ile olan o fotoğraflarından biri..

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