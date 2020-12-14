Çukur dizisi seyircisine müjde... Yeni Hayat'ın Fatma'sı Begüm Akkaya fenomen yapıma dahil oldu

Show TV'nin iddialı yapımlarından Çukur dizisi 4. sezonuyla pazartesi akşamları ekran hayatını sürdürmeye devam ediyor.

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla reytingleri altüst eden Ay Yapım imzalı fenomen diziden sevenlerine yeni bir sürpriz var. Her bölümü merakla beklenen dizinin kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Çukur'a yeni bir isim daha dahil oldu. Sevilen dizide Seher karakterine hayat verecek ünlü isim Begüm Akkaya oldu.

Begüm Akkaya, İstanbul Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu. Ekranlarda Beşinci Boyut adlı dizide ilk kez sahne alan 1991 doğumlu oyuncu; Uçurum, 20 Dakika, Altınsoylar, Bugünün Saraylısı, Aşk ve Gurur, Kurşun ve Yeni Hayat gibi yapımlarla seyirci ile buluştu.

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