Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz isim! Kaan Altay Köprülü 'Savaş' karakteriyle diziye katıldı

TV 8'in çok sevilen yapımlarından Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerinde olduğu fenomen dizi yeni oyuncuları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Başarılı yapımın yeni bölümlerinde Kaan Altay Köprülü 'Savaş' karakteri ile seyircilerin karşısına çıkacak.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir, Zeynep'i canlandırırken İbrahim Çelikkol da Mehdi karakteriyle başrollerde yer alıyorlar. Özel hayatları kadar dizideki performansları da çok konuşulan ve ilgiyle takip edilen başarılı oyuncuların yer aldığı diziye yeni karakterler de katılmaya devam ediyor.

Yakın zamanda Engin Öztürk sevilen dizide Barış karakteri ile karşımıza çıkmış ve seyirci tarafından benimsenmişti. Şimdi de Barış'ın kardeşi Savaş olarak Kaan Altay Köprülü dizideki yerini alacak. Kaan Altay Köprülü dizide üstün zekalı, içe dönük ve kaza sonrası felç kalan Savaş karakterine hayat verecek. 2. sezonu ile ekranlarda yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde abi-kardeş/Barış-Savaş çatışmalarına şahit olacağız gibi...