Aslı Tandoğan koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu

Ekranların sevilen yüzlerinden güzel oyuncu Aslı Tandoğan, yedi yıl önce evlendiği eşi Cahit Tan Yeşilada, annesi ve aileden birkaç kişinin daha koronavirüse yakalandığını duyurdu. Evde tedavisinin devam ettiğini açıklayan başarılı oyuncu, kayınpederi olan Halil Can Yeşilada'nın cenazesinde bulaş olduğunu düşündüğünü belirtti. Sevilen oyuncunun Instagram hesabından yaptığı o paylaşım...

2 Aralık'tan beri kovid tedavisi görüyorum. Artık son günlerim bir iki günüm kaldı. Eşim Tan da kovide yakalandı ve on üç gün boyunca hastanede kaldı. Çok zor geçirdi. Ben beş gün hastanede kaldım. Annem de kovid oldu o evde daha hafif atlattı bize göre. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyorum. Aileden birkaç kişi daha yakalandı.

"MASKESİZ EN YAKINLARINIZIN BİLE YAKININDA DURMAYIN"



Aslı Tandoğan, insanlara uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. "Asla en yakınlarınızın yakınında bile durmayın" diyen güzel oyuncu, eşinin her gün spor yapan, yediğine içtiğine dikkat eden sigara alkol kullanmayan sağlıklı biri olduğunu dile getirdi ve çok zor atlattığını vurguladı. "Lütfen güvenmeyin. Maskesiz asla en yakınlarınızın bile yakınında durmayın" uyarısında bulundu.

Aslı Tandoğan; Kabadayı, Söz Vermiştin, Git Başımdan ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi iddialı yapımlarda rol almıştı.

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