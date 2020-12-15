Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı Savaşçı dizisi kadrosuna dahil oldu

Çocuklar Duymasın dizisindeki taş fırın erkeği Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenlerinine müjdeli haberi duyurdu. Ünlü oyuncu, 'Göktürk Albay geliyor... Bekleyin...' notunu düştüğü paylaşımı ile Fox TV'nin fenomen dizisi Savaşçı kadrosuna katıldığını açıkladı.

Fox TV'nin pazar akşamları seyirci ile buluşan Savaşçı dizisinin yeni karakteri olarak ekranlarda göreceğimiz Tamer Karadağlı uzun süredir herhangi bir yapımda yer almıyordu. Başarılı oyuncunun bu haberi sevenleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Limon Film'in Göktürk Albay karakteri için ünlü oyuncuya teklif götürdüğü biliniyordu. Uzun süren bu bekleyiş ünlü oyuncunun paylaşımı ile nihayet son buldu.

Başarılı oyuncunun bu güzel haberini uzun yıllar Çocuklar Duymasın dizisinde eşi olarak rol alan Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ da alkış emojisi ile kayıtsız kalmadı.

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