Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den çok konuşulacak ciddiyetsiz paylaşım

Yasak Elma dizisi ile seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Eda Ece sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Son dönemin başarılı isimlerinden olan Eda Ece; güzelliği, özel hayatı, dizideki performansı, kıyafeti, aksesuarları, hayvan sevgisi de dahil olmak üzere hemen hemen attığı her adımıyla magazin gündeminde yer almayı sürdürüyor.

Fox TV'nin iddialı dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakteri ile geniş bir hayran kitlesine kavuşan başarılı oyuncu sevenleri için sosyal medya paylaşımlarını sürdürmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, eğlenceli Instagram paylaşımlarına oynadığı dizi setinden bir yenisini daha ekledi.

İşte Eda Ece'nin "Sette. Her dakika ciddi olamayız!" notunu düştüğü ve bizim de çok sevimli bulduğumuz o eğlenceli kareleri...

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