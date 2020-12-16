16 Aralık 2020 Çarşamba 00:02 | Son Güncelleme:
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den yeni pozlar
Sadakatsiz dizisi ile ekranlara muhteşem bir dönüş yapan güzel oyuncu Cansu Dere'den yeni paylaşımlar geldi. Başarılı performansı ve güzelliğiyle çok konuşulan ünlü oyuncu, yer aldığı diziden sevenlerine yeni kareler sunmaya devam ediyor.
Kanal D'nin çarşamba akşamları seyirci ile buluşan fenomen dizisi Sadakatsiz'de Caner Cindoruk ile başrolü paylaşan yetenekli oyuncu Cansu Dere'den yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Sevilen dizide Asya karakterini canlandıran güzel oyuncu, yeteneği, güzelliği ve hayvanlar için yaptığı bağış ile magazin gündeminde kalmayı sürdürüyor.
Son günlerde hayvansever kimliğiyle ön plana çıkan ve iki tane kedisi olan ünlü oyuncuyu şimdi de bu sezon yayın hayatına başlayan ve geniş bir hayran kitlesi yakalayan Sadakatsiz setinden yaptığı paylaşımlar ile öne çıkarıyoruz.
İşte Cansu Dere'nin 'Sadakatsiz' dizi setinden yaptığı son paylaşımlar...