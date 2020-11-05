Alev Alev Ömer kimdir? Alev Alev'in Ömer'i Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında?

Alev Alev'in Ömer'i Cihangir Ceyhan hakkından bilgi sahibi olmak isteyen kişiler bulunuyor. Bu akşam Show Tv'de Alev Alev yeni yayın hayatına başlıyor. Cihangir Ceyhan Alev Alev'de Ömer karakterine hayat verecek. Çukur'da Azer'i canlandıran Alev Alev'in Ömer'i Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında?

ALEV ALEV ÖMER KİMDİR?

Bu akşama ekrana gelecek olan Alev Alev dizinde Cihangir Ceyhan Ömer karakterine hayat verecek.

Alev Alev Ömer:

“İnsanlık kartvizitle olmuyormuş. Bir adamın hamurunda olacak”

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

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Cihangir Ceyhan, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermektedir. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

Cihangir Ceyhan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çukur (Azer) (TV Dizisi)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio) (TV Dizisi)

2015 – Yusuf (Serdar) (Sinema Filmi)

Alev Alev oyuncuları kimler, konusu nedir? Alev Alev hangi diziden uyarlama?