Alev Alev oyuncuları ve konusu izleyicilerin yakından takip ettiği konu başlıkları arasında yer aldı. Bu akşam Show Tv'de ilk bölümü yayınlanacak olan dizide birçok başarılı ve usta oyuncu yer alıyor. Oluşan yangın sonucu üç kadının hayatının sonsuza dek değişmesi ekrana gelecek. Alev Alev oyuncuları kimler, konusu nedir? Alev Alev hangi diziden uyarlama?

ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLERDİR?

Alev Alev dizisi oyuncuları arasında Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimler bulunuyor.

Cemre- Demet Evgar

Rüya - Dilan Çiçek Deniz

Çiçek - Hazar Ergüçlü

Çelebi - Cem Bender

Ömer - Cihangir Ceyhan

Ozan- Berkay Ateş

İskender - Berker Güven

ALEV ALEV KONUSU NEDİR?

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.

Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

ALEV ALEV HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Alev Alev, Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, yakında Show TV'de başlayacak olan Türk yapımı televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanmıştır.