Alev Alev Rüya kimdir? Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz kimdir, kaç yaşında?

Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz bu akşam seyirci karşısına çıkacak. Show Tv'nin yeni dizisi Alev Alev, Ay Yapım imzasıyla geliyor. Sivas doğumlu olan Dilan Çiçek Deniz Alev Alev'de Rüya karakterine can verecek. Çukur dizisinde de yer alan Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz kimdir, kaç yaşında?

ALEV ALEV RÜYA KİMDİR?

Dilan Çicek Deniz, Ay Yapım imzalı yeni dizi Ale Alev de başrol oyuncularından biri olarak yer alacak.

Alev Alev Rüya:

“Neden her aşk bir kadının cenazesini kaldırır mutlaka?”

ALEV ALEV'İN RÜYA'SI DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. 1.78 boyunda ve 60 kilogramdır. Lise dönemlerinden itibaren tiyatro oyunculuğu dersleri almaya başlamıştır. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okuduğu sırada karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise 2015 yılında yer almış olduğu Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile yaşamıştır. Ayrıca 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.

Alev Alev Ömer kimdir? Alev Alev'in Ömer'i Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında?

Dilan Çiçek Deniz Yer Aldığı Diziler

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Ebru)

2015 – Güneşin Kızları (Elif)

2016-2017 – Bodrum Masalı (Su Ergüven)

2017-2019 – Çukur (Sena Koçovalı)

2020 – Alev Alev (Rüya)

Alev Alev dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Alev Alev hangi diziden uyarlama?