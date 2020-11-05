Alev Alev İskender kimdir? Alev Alev'in İskender'i Berker Güven kaç yaşında, nereli?

Alev Alev'in İskender'i Berker Güven hayata verecek. Bu akşam Show Tv'de yayınlanacak olan yeni diz Alev Alev birçok ünlü oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Zalim İstanbul, Vatanım Sensin gibi önemli projelerde yer alan ? Alev Alev'in İskender'i Berker Güven, sinema ve televizyon bölümü mezunudur. Alev Alev'in İskender'i Berker Güven kimdir?

ALEV ALEV İSKENDER KİMDİR?

Berker Güven, Ay Yapım imzalı Alev Alev dizisinde İskender karakterine hayat verecek.

Alev Alev İskender

“Biz bir aileyiz. Birbirimizi sonuna kadar koruyup kollayacağız.”

BERKER GÜVEN KİMDİR?

2017 yılında gösterime giren Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı. Vatanım Sensin dizisinde Aleksi, Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolüyle yer aldı.22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri'nde "Yılın En İyi Drama Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Berker Güven'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zalim İstanbul (Nedim) (TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (Aleksi) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Arif) (Sinema Filmi)

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