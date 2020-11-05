Alev Alev Cemre'nin kızı Güneş, dikkat çeken başarılı çocuk oyuncular arasında yerini aldı. Show Tv'nin yeni ve iddialı dizisi Alev Alev'de şiddet gören Cemre'nin kızı olan Güneş fragmandaki sahneleri ile izleyicilerin gönlünü fethetti. Alev Alev Güneş ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki, Alev Alev Güneş kimdir? Alev Alev Cemre'nin kızı Güneş kaç yaşında, gerçek adı ne?

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ALEV ALEV GÜNEŞ KİMDİR?

Güneş yaptıkları resim üzerine annesinin "Benimle böyle bir yere gelmek ister miydin?" sorusuna "Ya babam?" diye karşılık veriyor. Cemre ise "Sadece ikimiz." diyor. Güneş annesine "Gidelim anne, ama bir daha hiç dönmeyelim." diyor.

İlk bölümde ekranlara gelecek sarnıçtaki yangın sonrasında annesini bekleyen Güneş, haberlerde yangını duyunca annesinin de ölüp ölmediğini babasına soruyor.

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ALEV ALEV'İN GÜNEŞ'İ KAYRA ORTA KİMDİR?

Kayra Orta Alev Alev Güneş rolüyle karşımıza çıkıyor. Şebnem Özkan Management oyuncusu olan Kayra Orta daha önce reklam filmlerinde rol almıştır, ilk rol aldığı dizi ise Alev Alev dizisidir.

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