Alev Alev Çiçek, dizinin başrolleri arasında yer alıyor. Dizideki 3 başrol kadın olan Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklar. Show Tv'nin iddialı yapımı Alev Alev'in Çiçek'i ve Hazar Ergüçlü ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki, Alev Alev Çiçek kimdir? Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

ALEV ALEV ÇİÇEK KİMDİR?

Çiçek’in tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

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HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğmuştur. 2010 yılında Derviş Zaim’in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmi ile profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Analar ve Anneler, Medcezir, Kuzey Güney ve Yüksek Sosyete gibi birçok yapımda yer alan Hazar Ergüçlü, şimdilerde Netflix’de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir. Hazar Ergüçlü, 1.68 metre boyunda, 54 kilo ve Oğlak burcudur.

Hazar Ergüçlü’nün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hakan: Muhafız (Zeynep) (TV Dizisi)

2018 – Ahlat Ağacı (Sinema Filmi)

2018 – Gerçek Kesit: Manyak (Sinema Filmi)

2018 – Dudullu Postası (Melis) (TV Dizisi)

2017 – Hayat Sırları (Seher) (TV Dizisi)

2016 – Kar (Müzeyyen) (Sinema Filmi)

2016 – Yüksek Sosyete (Cansu) (TV Dizisi)

2016 – Dar Elbise (Güle) (Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (Kader) (TV Dizisi)

2013-2014 – Medcezir (Eylül) (TV Dizisi)

2013 – Benim Dünyam (Ayla) (Sinema Filmi)

2012 – Açlığa Doymak (Sena) (Sinema Filmi)

2011–2013 – Kuzey Güney (Simay) (TV Dizisi)

2010 – Gölgeler ve Suretler (Ruhsar)