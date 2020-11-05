Ay Yapım imzalı Alev Alev dizisi bu akşam başlıyor. İlk bölümü ile iddialı bir şekilde gelen Alev Alev dizisi şimdiden oluşturduğu izleyici kitlesi tarafından heyecanla bekleniyor. İzleyiciler dizinin ve birinci bölümdeki yangın sahnesinin nerede çekildiğini araştırıyor. Peki, Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev yangın sahnesi nerede çekildi?

ALEV ALEV DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor. Alev Alev dizisinin tanıtım çekimleri İstanbul Şile'de bulunan meşhur Ağlayankaya plajında gerçekleşirken Beykoz ayakkabı fabrikasında dizi setleri için kurulan platoda da çekimler yapıldı.

ALEV ALEV DİZİSİ YANGIN SAHNESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Alev Alev yangın sahnesi bir sarnıçta gerçekleşiyor. Ancak bu sarnıç boş bir kum fabrikasının dönüştürülmüş hali olarak karşımıza çıkıyor. Fabrikanın gerçek bir sarnıca dönüştürüldüğü yangın sahnesinin çekimleri 10 gün sürdü.

ALEV ALEV KONUSU NEDİR?

Ay Yapım imzalı, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV’de izleyiciyle buluşmaya gün sayan ‘Alev Alev’in ilk bölümündeki yangın sahnesi, dizi tarihinin unutulmaz anlarına adını yazdıracak. Cemre (Demet Evgar), Çiçek (Hazar Ergüçlü) ve Rüya (Dilan Çiçek Deniz) başta olmak üzere herkesin yaşamlarını sıfır noktasına çekecek ve kaderini değiştirecek yangının perde arkasında görkemli bir prodüksiyon yer alıyor.

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Alev Alev Cemre kimdir? Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.

Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

Alev Alev dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Alev Alev hangi diziden uyarlama?

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