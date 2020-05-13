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  3. Selçuk Bayraktar Twitter'dan İmamoğlu'nu uyarmıştı! T3 Vakfı'ndan flaş hamle

Selçuk Bayraktar Twitter'dan İmamoğlu'nu uyarmıştı! T3 Vakfı'ndan flaş hamle

Selçuk Bayraktar Twitter'dan İmamoğlu'nu uyarmıştı! T3 Vakfı'ndan flaş hamle

T3 Vakfı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; "Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik. Bir DENEYAP öğrencimizin bile eğitimini aksatmayacak, gönüllülerimizle #MilliTeknolojiHamlesi yolculuğumuza devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile T3 Vakfı arasındaki Deneyap Teknoloji Atölyelerine ilişkin iş birliği hakkındaki bağış ve tahsis iddiaları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

T3 Vakfı tarafından yapılan açıklamada İBB'nin iddialara sessiz kalması ve hakikati kamuoyuna duyurmaması nedeniyle ortak hizmet protokolü tek taraflı fesih edildi. 


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