Selçuk Bayraktar Twitter'dan İmamoğlu'nu uyarmıştı! T3 Vakfı'ndan flaş hamle
T3 Vakfı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; "Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik. Bir DENEYAP öğrencimizin bile eğitimini aksatmayacak, gönüllülerimizle #MilliTeknolojiHamlesi yolculuğumuza devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile T3 Vakfı arasındaki Deneyap Teknoloji Atölyelerine ilişkin iş birliği hakkındaki bağış ve tahsis iddiaları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
T3 Vakfı tarafından yapılan açıklamada İBB'nin iddialara sessiz kalması ve hakikati kamuoyuna duyurmaması nedeniyle ortak hizmet protokolü tek taraflı fesih edildi.
Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık#Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 13, 2020
Bir gönüllümüzün dahi alın teri heba olmayacak#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz! https://t.co/nV7IxffIcp