Selçuk Bayraktar Twitter'dan İmamoğlu'nu uyarmıştı! T3 Vakfı'ndan flaş hamle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile T3 Vakfı arasındaki Deneyap Teknoloji Atölyelerine ilişkin iş birliği hakkındaki bağış ve tahsis iddiaları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.



T3 Vakfı tarafından yapılan açıklamada İBB'nin iddialara sessiz kalması ve hakikati kamuoyuna duyurmaması nedeniyle ortak hizmet protokolü tek taraflı fesih edildi.