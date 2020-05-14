Amerikan The National Interest Türk İHA'larını yazdı... 'İsrail'i unutun!'

Türk savunma sanayisinin önemli bir parçası haline gelen İHA'lardan her yerde övgüyle bahsediliyor.

TRT Haber'in haberine göre, ABD'in önde gelen uluslararası ilişkiler dergisi The National Interest'te yayımlanan makalede Türk İHA'larını konu aldı.

"İsrail'i unut, Türkiye Ortadoğu'nun en büyük İHA gücü olmak istiyor" başlığı ile yayımlanan makalede Türk İHA'larının Suriye'de gösterdiği büyük başarıdan bahsedildi.

TÜRK İHA'LARININ SURİYEDEKİ BAŞARISINA VURGU

Dergi, Türk İHA'larının Suriye'de Rus yapımı birçok hava savunma aracını etkisiz hale getirdiğinin altını çizdi.

Diğer hedefleri vurmada da "tartışmasız" bir başarı sergilediği vurgulandı.

'TÜRKİYE YATIRIMLARIN KARŞILIĞINI ALIYOR'

"Türkiye savunma sanayisine yaptığı yatırımların karşılığını alıyor" denildi.

Makalede İHA'lar için üretilen Amerikan ile Roketsan üretimi mühimmat da karşılaştırıldı.

Türk üretimi akıllı mühimmatın Amerikan rakibinin aksine İHA için analog sistemden alınarak önemli ölçüde yeniden tasarlandığı belirtildi.

"Bu, Türkiye'nin analog sistemleri, modern sistemlere hızlı bir şekilde dönüştürebildiği ve daha önceki teknolojilere adapte edebildiğinin kanıtıdır" denildi.

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