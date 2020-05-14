Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ABD basınında... Dikkat çeken 'yerli ve milli' yorumu

Amerikan medyasının köklü dergilerinden Forbes Türk donanmasının amiral gemisini TCG Anadolu'yu inceleyen bir yazı yayınladı.

TRT Haber'in haberine göre, yazıda, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğu ve uçak gemisi ile yeni kabiliyetler kazanacağı vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem Libya'da hem de Suriye'de faaliyetleri olduğunun belirtildiği yazıda, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu ile Türk donanmasının, bilhassa denizaşırı operasyonlarda daha da güçleneceği ifade edildi.

DİKKAT ÇEKEN 'YERLİ VE MİLLİ' YORUMU

Türkiye'nin ilk uçak gemisini "etkileyici" olarak niteleyen Forbes Dergisi, geminin yerli imkanlarla yapıldığına dikkat çekti. Makalede, Anadolu'nun hem uçak hem de çıkarma gemisi özellikleri taşıdığı, bu özelliği taşıyan araçların savunma camiasında doklu helikopter gemisi olarak adlandırıldığı ifade edildi.

ÖZELLİKLERİ VE SİLAH KAPASİTESİ TEK TEK ANLATILDI

Yazıda, TCG Anadolu'nun özellikleri ve silah kapasitesi de tek tek anlatıldı. Helikopter ve savaş uçaklarının gemiye inebileceği belirtildi.

Milli imkanlarla üretilen ATAK helikopterinin ve Hızır Torpido Karşı Tedbir sisteminin TCG Anadolu'da bulunacağının altı çizildi.

Forbes dergisi, uçak gemisinin yapımında sona gelindiği, yakında radar sistemlerinin adapte edileceği bilgilerine de yer verdi.