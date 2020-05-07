CHP'li Ağbaba'nın iftiralarına sessiz kalan İmamoğlu'na Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Böyle devam etmemiz mümkün değil

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında CHP'li Veli Ağbaba tarafından yapılan ahlaksız iftiralara tek tek cevap verdi. Bayraktar, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na tekzip için çağrıda bulunduklarını ancak gayrisamimi davrandığını belirterek, "Bizim böyle devam etmemiz mümkün değil protokolü feshedilmesi ile ilgili çalışmalar başladık." dedi.



Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın açıklaması şu şekilde;

Uçak yapmak hayalimdi. Genç yaşlardan itibaren havacılığa merakım vardı. Birazda babamdan kaynaklanıyor. Mühendis bir aileyiz diyebiliriz. Ufak yaşlardan itibaren babam beni pilotluk kursuna götürdü. Bir defa ayağınız yerden kesildiği an kopamıyorsunuz. Uçak yapmak pilot olmak hayalimdi. Baykar eski bir müessese babamın 1985’de kurduğu bir müessese. Biz ufak yaşlardan çalışıyoruz. Hassas makine parçaları üretmek üzere kurulmuş ilk olarak. İHA ve SİHA'ya girmesi benim uçak yapma tutkumla birlikte girdi. İHA’lar 2000’lerin başında yeni yeni konuşuluyor. Baykar’ın aslında bir sanayii birikimi var o dönemde. Babam ilham kaynağıdır.

SOLUNUM CİHAZI ÜRETİMİ



Salgının başladığı dönem bütün dünyada salgının özellikle hastaların kötü seyrettiği durumlarda zatürreye dönüştüğü ve entübasyon gerekliliği doğuyordu. Ben o dönem makaleleri takip ediyordum. Ülkemize geldikten sonra şu yönünü gördük. Türkiye, kişi başına en çok yoğun bakım yatağı düşen ülkelerden biri. Bizde altyapı çok sağlam. Bir taraftan bütün dünyayı sarıyor bir yandan İHA çalışmalarımıza devam ediyoruz. 'Solunum cihazı acaba olur mu?' Türkiye’de bütün dünya bunun peşine düştü. Bizim hazırlığımız çok iyi durumda. Sanayii Bakanlığımızın desteklediği firma vardı ve 12 adet cihaz üretmeyi başarmışlardı. Hastalığı rakamlarla hesap ettiğinizde rakamlar bir yere geldiği an ihtiyaç olabilirdi. Hazırlıklı bile olsanız hastalığı durdurmazsınız. Önce firma tespit edildi. Ürünü sorduk. Çok kullanıldığını söylediler. Ve bizde destek olduk. ASELSAN ile görüştük. Türkiye’nin hazırlığı ve altyapısı çok ciddi. Yurt dışındaki sistemle kıyaslanamaz. Türkiye’deki insana dokunur bir sistem. Binin üzerinde cihazı biz bağışlanmak üzere topladık.

Sağlık Bakanlığımız sağ olsun hemen cihazdan 5 bin adet sipariş vereceğini söyledi. Biz cihazın hızla üretim serüvenine başladık.

Cihazın içindeki bileşenleri yerli. Her şeyi olmasa da tasarımı yerli ama üretirken başka başka parçalar alıyorsunuz. Yerli yapmamız lazım. O noktada ASELSAN’daki arkadaşlarımız hava akışının kontrolünü yapan parçayı yaptılar. Çok hızlı sürede sonuç alındı.

Sonuçta çok hızlı bir şekilde 15 gün içinde seri imalat prototipi çıktı. Sonra 100 adet Başakşehir’deki Hastane’ye teslim edildi. Sonrasında bu ayın sonuna kadar 5000 adet üretilecek. Yurt dışına ihraç oluyor tabii bunu Sağlık Bakanlığı karar veriyor. Bu ayın sonuna kadar 5 bin adet üretilecek. Biz kampanya ile bin adet toplamıştık.

Bütün teknolojilerde gelişirken, bütün testleri geçseniz de zamanla nadiren de olsa ortaya çıkabilecek sorunlar olabiliyor. Bütün cihazlar için geçerli. En fazla biz hataları seyrek hale getirebiliyoruz. Bütün sistemlerde böyle. Üretimden olan en kıymetli şey fikir. Buradaki fikrin üretmekten öte tasarım sahibi çok daha kıymetli.

SAVUNMADA YERLİ PROJELER



Cumhurbaşkanımız ülkemizin tarihine damga vurmuş bir isim. Ben kendisini çok eski yıllardan beri takip ediyorum. İl başkanlığı döneminden tanıyordum. Her yönden örnek bir insan. Cumhurbaşkanımızın ülkemize özellikle savunma sanayii 2000’lerin başında yüzde 15 katkı yapmaktaydı. Bugün baktığımızda projelere bu vizyon sayesinde yüzde 65-70 seviyesine ulaştık.

CHP’Lİ VELİ AĞBABA’NIN İDDİALARI



Seçim döneminde böyle kirli bir kampanya başlattılar. Biz hemen mahkemeye verdik. Biz bırakın para almayı, biz emek verdik. Gönüllüler gitmişler devletin hastanesinde ücretsiz çalışıp ekipmanları ile hastaları tedavi etmişler. O sırada hastaneye ilave bölümler yapılmış orada da hastaları tedavi etmişler. Doktorlar krizde destek vermişler. Vakıf para harcamış bu gönüllüğü oluşturmuş. Sonra diyorsunuz ki siz buradan destek aldınız. Biz emek verdik. T3 Vakfı öğrencilere eğitim veriyor. Bu öğrenciler A,B,C partisinden öğrencilerden değil.

Bizim vakıf bursiyelerlerimiz var. Eğitim veriyoruz. Belediyenin yerlerinde. Belediye ile ortak protokolümüz var. Belediyenin yönetimi değiştiğinde siyasi bakmadığımızdan dolayı onlarda devam etmek istediler.

Belediyenin internet kafe olarak kullandığı atıl yerler var. Biz T3 vakfı olarak kimseden bağış kabul etmedik. Bizim 1 metrekare yer aldığımız tahsis yok.

Eğitim görenler bir sınava giriyor. Onlardan çok az bir kesimi seçiliyor belediye yerinde bizim öğretmenlerimiz tarafından eğitim veriliyor. Biz destek veriyoruz ama destek almışız gibi gösteriliyoruz. Destek yok, biz destek verdik.

Seçimlerden önce de para aldınız demişti o zaman da mahkemeye vermiştik.

Biz vakıf olarak bu prensiple kurulduk. Bizim vakfımızın misyonu ile ilgili. Büyük işler büyük paralarla yapılmaz. Büyük inançlarla motivasyonla yapılıyor bu işler. Bizim çalıştığımız şey milli teknoloji hamlesinin ne kadar önemli olduğu.

BAYRAKTAR’DAN İMAMOĞLU’NA ÇAĞRI



Genç kardeşlerimiz adına çok üzülüyorum. Bu çocuklar İHA-SİHA yapacak. Biz hayatımızı koymuşuz. Benim 4 senem Güneydoğu’da geçti Zeytindalı harekatında kabinde 4 ay yattım. Ondan sonra siz şöyle yaptınız diye tutturuyorsunuz. Bu çocuklar ruhunu koymuş işe. Sonra sen oturduğun yerden kirli siyaset yapıyorsun. Burada hukuksuzluk varsa Ekrem İmamoğlu ile ortak yapıyoruz, böyle bir şey yok. Maddi destek yok.

‘İBB İLE PROTOKOL FESHEDİLECEK’



Bir suç varsa madem CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı diyor ya, suç varsa İBB ile beraber yapılıyor. Sayın İmamoğlu’na çağrıda bulundum lütfen bu iftiraları tekzip edin. Ya siyaseten söyleyemedi ya da bu iftiralara sessiz kaldı. Sonrasında çok yakın zamanda genç kardeşlerimiz siperlik yaptılar. Onun reklamını yaptı. Bir taraftan bunun pozitif anlamda reklamını yapıyor, bir taraftan da sessiz kalıyor. Ya gayrisamimi ya da siyaseten pozisyonu itibariyle mecbur bir durumu var. Bizim böyle devam etmemiz mümkün değil açıklama gelmedi protokolü feshedilmesi ile ilgili çalışmalara başladık ve sessizlik bana ağır geliyor. Kendileri beraber yapıyor bu işi bizimle. AK Parti döneminde ne yapıyorsak CHP ile de aynısını yapıyoruz. Bizim gönüllü öğretmenlerimiz çıkıyorlar ders anlatıyorlar. Bu kadar insanın hakkına girilmesi benim ağırıma gidiyor. Binlerce insan çocuğunu buraya vermiş aileler zan altında kalıyor ve siz sessiz kalıyorsunuz.

Çocuklar eğitim görüyorlar yazık değil mi? 'Bu ülkede ne yaparsan yap karalanırsın' buna mı inansın çocuklar.

Biz emsali olmayan bir eğitim veriyoruz. Üniversite seviyesine geldiğinizde matematik fizik anlaması çok soyutlaşıyor ve zor oluyor. Yeni dönemde uygulayarak öğretme metodu var. Robotik kodlama üzerinde fiziği ve matematiği öğretiyoruz.

Çocuklara engel olmayın. Selçuk Bayraktar’dan daha iyisi var ben bunu gözümle görmüşüm. Yazık değil mi bu çocuklara?

Biz milli teknoloji hamlesi ile sadece öğretimi değil araştırmayı geliştirmeyi ve önce hayal etmeyi tetiklemek istiyoruz. Önce hayal edeceksiniz sonra temelini yapacaksınız. Temel bilimler olmazsa uygulama alanlardaki işleri yapamıyorsunuz.

Şu anda bizim hayalimiz, ufak yaşlardan itibaren havacılığa merakım vardı. Uçak yapmak istiyordum. Robotiğe de merakım vardı. İHA robotik ile havacılığın birleştiği yer. İyi bir eğitim alma şansım oldu. Üniversite yıllarında Türkiye’nin gerçek havacılık sanayiisin kurmak istedim. Cumhuriyetin ilk yıllarında büyük bir atılım vardı. Maddi imkanın olmamasına rağmen bizde alüminyum gövdeli uçaklar yapılmış. Daha yapılacak çok iş var. Adım adım ilerledik.

Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi...