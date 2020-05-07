CHP, Selçuk Bayraktar'a saldırırken, dünya bu başarıyı konuşuyor: Türkiye İHA süper gücü mü oluyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Türkiye’nin operasyonel gücünü ve bölgedeki etkisini katbekat artıran silahlı/silahsız insansız hava araçlarının (İHA/SİHA) mimarı olan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’a karşı yalan ve iftiralarla karalama operasyonu yürütürken, dünya ise Bayraktar TB2’nin başarısını konuşuyor.



Star.com.tr’nin Gulf Statean Analytics’te yayımlanan bir makaleye dayandırdığı haberine göre, Kiev Uluslararası Politika Araştırmaları Merkezi’nden Dr. Sergey Sukhankin, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ve terörle mücadele başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda büyük başarılara imza atan Türk İHA'ları ile ilgili bir makale kaleme aldı.

Türkiye’nin S/İHA’larını Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında aktif bir şekilde kullandığını kaydeden Sukhankin, Türkiye’nin İHA kullanımında dönüm noktasının ise 2020 yılının başlarında İdlib mutabakatını ihlal eden Esed rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı olduğunun altını çizdi.

Türk İHA ve SİHA’larının uluslararası piyasada aranan araçlar haline geldiklerini vurgulayan Dr. Sukhankin’e göre, Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında üç şeyi gerçekleştirdi:

- Türkiye, SİHA ve İHA’larının koordine bir şekilde operasyon gerçekleştirebilme yeteneklerini test etme imkanına sahip oldu.

- Türkiye, SİHA’larını Esed rejimi güçlerine karşı kullanmaya hazır olduğunu gösterdi.

- ANKA-S hava araçları ilk askeri operasyonlarını gerçekleştirmiş oldu.

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