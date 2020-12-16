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  • Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türkiye'den Katar ile ortak tatbikat
16 Aralık 2020 Çarşamba 11:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türkiye'den Katar ile ortak tatbikat

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türkiye'den Katar ile ortak tatbikat
AKSAM.COM.TR

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından “Birleşik Komando Kolu, Meskûn Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı” gerçekleştirildi.

Türkiye, Katar'la ilişkileri her geçen gün daha da geliştiriyor. Kazan kazan politikası çerçevesindeki ekonomik kazanımların yanında Katar ordusunun modernizasyonu ve eğimi için de çalışmalar yapılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından “Birleşik Komando Kolu, Meskûn Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı” gerçekleştirildiğini açıkladı.

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