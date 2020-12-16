Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türkiye'den Katar ile ortak tatbikat

Türkiye, Katar'la ilişkileri her geçen gün daha da geliştiriyor. Kazan kazan politikası çerçevesindeki ekonomik kazanımların yanında Katar ordusunun modernizasyonu ve eğimi için de çalışmalar yapılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından “Birleşik Komando Kolu, Meskûn Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı” gerçekleştirildiğini açıkladı.

Türk savunma sanayisi ABD yaptırımlarına karşı tek yumruk: "Yaptırım Türkiye için sadece bir sonraki adımın itici gücü olur"

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye sert tepki: "Kararı kınıyoruz"

İlk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete başladı: Deniz Hava Komutanlığı'na intikal ettirildi