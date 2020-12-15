Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye sert tepki: "Kararı kınıyoruz"

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz. Ciddi bir hava ve füze tehdidi altındaki ülkemizin ve 83 milyon vatandaşımızın hava ve füze savunması dâhil güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmakta ve alınacaktır." ifadelerini kullandı.

"Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir." diyen Akar, "Kore Savaşı'ndan bu yana müttefikimiz olan ABD ile mevcut askerî, politik durum çerçevesinde bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularında iş birliği ve dayanışmaya dönülmesi, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe de önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

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