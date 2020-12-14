TUSAŞ 2002 yılından bugüne kadar Boeing ve Airbus'a yapılan teslimatları paylaştı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2002 yılından bugüne kadar Boeing için tam 3388 set kompozit panel ve kritik gövde bileşenleri, 500 bin adet alt montaj parçasının üretilip teslim edildiğini, Boeing 787-8-9-10 serisi uçaklar içinde 1107 uçaklık set irtifa dümeni, 1.129 set kargı paneli 226 uçaklık set yatay stabilize hücum kenarı sevkini gerçekleştirildiğini açıkladı.

#Boeing ve #Airbus için bugüne kadar:



BOEING

��3388 set kompozit panel ve kritik gövde bileşenleri

��500.000 adet alt montaj parçası

��B737 için 895 kanat ucu teslimi

��Boeing 787-8-9-10 serisi 1107 uçaklık set irtifa dümeni



AIRBUS

��126 uçak set teslimatı gerçekleştirdik. pic.twitter.com/T3hHRIEeSx — Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) December 14, 2020

TUSAŞ yine aynı dönemde, Boeing B-737 uçakları için toplam 895 uçaklık set, Airbus A400M programında toplam 126 uçaklık set tesliminin tamamlandığını açıkladı.