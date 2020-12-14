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14 Aralık 2020 Pazartesi 16:52 | Son Güncelleme:

TUSAŞ 2002 yılından bugüne kadar Boeing ve Airbus'a yapılan teslimatları paylaştı

TUSAŞ 2002 yılından bugüne kadar Boeing ve Airbus'a yapılan teslimatları paylaştı
AKSAM.COM.TR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 2002 yılından bugüne kadar, Boeing ve Airbus şirketlerine yapılan kompozit panel, kritik gövde bileşenleri ve alt montaj parça teslimatlarını paylaştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2002 yılından bugüne kadar Boeing için tam 3388 set kompozit panel ve kritik gövde bileşenleri, 500 bin adet alt montaj parçasının üretilip teslim edildiğini, Boeing 787-8-9-10 serisi uçaklar içinde 1107 uçaklık set irtifa dümeni, 1.129 set kargı paneli 226 uçaklık set yatay stabilize hücum kenarı sevkini gerçekleştirildiğini açıkladı.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, TUSAŞ yine aynı dönemde, Boeing B-737 uçakları için toplam 895 uçaklık set, Airbus A400M programında toplam 126 uçaklık set tesliminin tamamlandığını açıkladı.
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