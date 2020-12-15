15 Aralık 2020 Salı 11:10 | Son Güncelleme:
ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete başladı: Deniz Hava Komutanlığı'na intikal ettirildi
AKSAM.COM.TR
MELTEM-3 projesi kapsamında TCB-751 kuyruk numaralı ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, TUSAŞ/Ankara tesislerinde yapılan törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından teslim alındı ve Deniz Hava Komutanlığı Kartepe/Kocaeli'ye intikal ettirildi.
MELTEM-3 projesi kapsamında TCB-751 kuyruk numaralı ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından teslim alındı ve Deniz Hava Komutanlığı Kartepe/Kocaeli’ye intikal ettirildi.
P-72 Deniz Karakol Uçağı’nın sınıfında envantere kazandırılan ilk uçak olması nedeniyle, Deniz Hava Komutanlığı Kartepe/Kocaeli’nde Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun katılımı ile hizmete giriş töreni icra edildiği ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Törende Deniz Kuvvetleri Komutanlığının P-72 Deniz Karakol Uçakları ile artan hava gücü ve mavi vatandaki etkinliği vurgulandı.