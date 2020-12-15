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  • ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete başladı: Deniz Hava Komutanlığı'na intikal ettirildi
15 Aralık 2020 Salı 11:10 | Son Güncelleme:

ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete başladı: Deniz Hava Komutanlığı'na intikal ettirildi

ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete başladı: Deniz Hava Komutanlığı'na intikal ettirildi
AKSAM.COM.TR

MELTEM-3 projesi kapsamında TCB-751 kuyruk numaralı ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, TUSAŞ/Ankara tesislerinde yapılan törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından teslim alındı ve Deniz Hava Komutanlığı Kartepe/Kocaeli'ye intikal ettirildi.

MELTEM-3 projesi kapsamında TCB-751 kuyruk numaralı ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından teslim alındı ve Deniz Hava Komutanlığı Kartepe/Kocaeli’ye intikal ettirildi.

P-72 Deniz Karakol Uçağı’nın sınıfında envantere kazandırılan ilk uçak olması nedeniyle, Deniz Hava Komutanlığı Kartepe/Kocaeli’nde Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun katılımı ile hizmete giriş töreni icra edildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Törende Deniz Kuvvetleri Komutanlığının P-72 Deniz Karakol Uçakları ile artan hava gücü ve mavi vatandaki etkinliği vurgulandı.

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