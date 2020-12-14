Google Play Store neden açılmıyor, çöktü mü? Play Store bağlantı zaman aşımına uğradı ne demek?

Google Play Store giriş yapamayan kullanıcılar arama yapmaya başladı. Android telefonlarda yüklü bir sistem olan Google Play Store birçok kişide Google Play bağlantı zaman aşımına uğradı hatası vermeye başladı. Peki, Google Play Store neden açılmıyor? Google Play bağlantı zaman aşımına uğradı ne demek?

GOOGLE PLAY STORE NEDEN AÇILMIYOR?

Google'dan konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmezken, çökmenin nedeni bilinmiyor. Down Detector sitesinde ise YouTube, Gmail ve Drive gibi Google servislerine erişimde Türkiye dahil birçok ülkede sorun yaşandığı görülüyor.

GOOGLE PLAY BAĞLANTI ZAMAN AŞIMINA UĞRADI NE DEMEK?

Bağlantı zaman aşımına uğradı hatası genellikle sunucu yanıt vermediği zaman ortaya çıkmaktadır.