Gmail çöktü mü? Gmail, Google Drive neden açılmıyor?

Google servislerinde yaşanan çökme internet kullanıcılarını hemen etkiledi. Şu an sebebi bilinmeyen erişim sorunu nedeniyle Google servisleri olan YouTube ve Gmail kullanılamıyor. Tüm kullanıcılar Gmail çöktü mü? Gmail neden açılmıyor? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar.

GMAİL ÇÖKTÜ MÜ?

Gmail, Google Drive ve YouTube dahil tüm Google hizmetleri dünya çapında çöktü.