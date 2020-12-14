Discord çöktü mü, neden? Discord mesajlar neden gitmiyor?

Discord çöktü mü, sorusunu birçok kullanıcı tarafından yoğun ilgi gröen konulardan oldu. Discord kullanıcıları, mesajların geç iletilmesiyle beraber Discord çöktü mü? Discord mesajlar neden gitmiyor? sorularına yönelik araştırma yapıyor.

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord kullanıcılar mesajlardın geç iletilmesi sorunundan şikayetçi. Uygulama kullanılıyorç Fakat mesajlar karşı tarafa gecikmeli olarak aktarılıyor.

Gmail, Google Drive ve YouTube dahil tüm Google hizmetleri dünya çapında çöktü.