Youtube neden açılmıyor? Youtube çöktü mü? Youtube erişim sorunu yaşanıyor!

Youtube çöktü mü? Youtube neden açılmıyor? sorularının yanıtları tüm kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Video paylaşım devi Youtube erişim problemi ile gündeme geldi. Masaüstü ve mobil telefonları üzerinden platforma girerek video izlemek isteyen kullanıcılar erişim sağlayamamasının ardından, Youtube sorununu araştırmaya başladılar.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Tüm kullanıcılar, Youtube erişim sorunu yaşıyor. Video açmak isteyen kullanıcılar, video açıldıktan sonra oynatmama problemiyle karşılaştı.

Gmail, Google Drive ve YouTube dahil tüm Google hizmetleri dünya çapında çöktü.

Google'dan konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmezken, çökmenin nedeni bilinmiyor. Down Detector sitesinde ise YouTube, Gmail ve Drive gibi Google servislerine erişimde Türkiye dahil birçok ülkede sorun yaşandığı görülüyor.

Gmail çöktü mü? Gmail, Google Drive neden açılmıyor?

Google Play Store neden açılmıyor, çöktü mü? Google Play bağlantı zaman aşımına uğradı ne demek?

Discord çöktü mü, neden? Discord mesajlar neden gitmiyor?