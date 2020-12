"Something went wrong" cümlesinin anlamı milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Youtube kullanıcılarının video izlerken karşılarına bu cümlenin çıkmasının ardından aramalar arttı. Peki, Something went wrong ne demek? Something went wrong Türkçesi ne?

SOMETHING WENT WRONG NE DEMEK?

"Something went wrong" cümlesi, "Bir şeyler yanlış gitti." olarak çevriliyor.

