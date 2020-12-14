Google kullanıcıları bazı uygulamalara erişimde sorun yaşıyor. Google hizmetlerinde dünya çapında sorun yaşanıyor. Kullanıcılar "Google çöktü mü? Google erişim sorunu mu var?" sorularının yanıtını araştırıyor...

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Gmail, Google Drive ve YouTube dahil tüm Google hizmetleri dünya çapında çöktü.

Google'dan konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmezken, çökmenin nedeni bilinmiyor. Down Detector sitesinde ise YouTube, Gmail ve Drive gibi Google servislerine erişimde Türkiye dahil birçok ülkede sorun yaşandığı görülüyor.



GOOGLE HAKKINDA

Google, internet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketi. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar. Kârının büyük kısmını AdWords programı aracılığıyla reklamlardan elde etmektedir.

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