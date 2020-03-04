Corona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? İşte Corona virüs (koronavirüs) son dakika haberleri

Corona virüs (koronavirüs) son dakika haberleri, tüm dünyada büyük bir endişe ile takip ediliyor. Aralık 2019'da çıkan ve etkisi giderek artan, binlerce can alan corona virüsten acı haberler gelmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ülkemizin komşu ülkelerine kadar dayanan corona virüs Avrupa'da da yayımaya devam ediyor. Corona virüs son dakika haberine göre Polonya'ya da sıçradı. Polonya az önce ilk corona virüs vakasının olduğunu doğruladı.

CORONA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI KAÇ OLDU?

Corona virüsten ölenlerin sayısı 3 bin 116 kişi oldu. Çin ana karasında 2 bin 983. Ölümlerden 2'si, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşandı. Salgın İran'da 77, İtalya'da 79, Güney Kore'de 28, Japonya'da 12, Fransa'da 3, ABD'de 6, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişinin canını aldı.

Çin'de salgın nedeniyle son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi, 119 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Söz konusu can kayıplarının 37’si Hubey eyaletinde 1'i ise İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde oldu.

Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 520’ye, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 36 bin 432’ye gerilerken, Kovid-19’dan iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 49 bin 856’ya yükseldi.

CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ

POLONYA'DA İLK VAKA DOĞRULANDI

Corona virüs son dakika haberine göre Polonya'ya da sıçradı. Polonya az önce ilk corona virüs vakasının olduğunu doğruladı.

İRAN SANAYİ BAKANINA DA BULAŞTI

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip corona virüse yakandığı açıklandı.

AMAZON OFİSİNDE CORONA

Amazon'un merkezinin bulunduğu Seattle ofisinde bir çalışanın Corona virüs taşıdığı kesinleşti. Amazon virüse karşı aldığı önlemler kapsamında toplantıların çoğunu erteledi, iş görüşmelerini dijital yollarla yapma kararı aldı.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 79'A YÜKSELDİ

İtalya'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Borrelli, virüsün bulaştığı kişi sayısının 2 bin 502'Ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise düne göre 27 kişi daha artarak 79'a yükseldiğini bildirdi.

ABD'DE CAN KAYBI 9'A ÇIKTI

ABD’nin Washington eyaletinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Washington eyaletinden gelen son haber ile ABD genelinde, tamamı Washington eyaletinde olmak üzere, Covid-19'dan ölenlerin sayısı 9, ülkenin 15 eyaletinde virüs tespit edilen kişi sayısı ise en az 108 olarak açıklandı.

TÜRKİYE'DEN CORONA VİRÜS HABERLERİ

PEKCAN'DAN MASKE AÇILAMASI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske üretimi, ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda." dedi.

Pekcan, “Denetimlerimiz devam ediyor. Dünya genelinde korona virüsü salgını ortaya çıktığından sonra maske fiyatları hakkında şikayet geldi. Toplam 13 firmayı inceleme altına aldık. Reklam Kurulu'nda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı.” açıklamalarında bulundu.

MASKE İHRACATI ÖN İZNE BAĞLANDI

Koronavirüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelere yapılan tıbbi ve kişisel koruyucu donanım ihracatı nedeniyle Ticaret Bakanlığı önlem aldı.

Ticaret Bakanlığı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara ilişkin olarak değişikliğe gitti. Bundan sonra kişisel koruyucu donanım olan gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya sürülen tıbbi ve cerrahi maske ile tıbbi steril/non-steril eldivenlerin ihracatı ön izne bağlı hale geldi.

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

Sivas Valiliği, kentte yabancı uyruklu bir kişide yeni tip corona virüse (Covid-19) rastlandığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, öğle saatlerinde valilik binasına giden Afganistanlı bir göçmenin rahatsız olduğu için yardım talep ettiği, görevlilerce de 112 vasıtasıyla ambulans çağrılarak Numune Hastanesi'ne sevkinin sağlandığı belirtildi.

Görevli hekimlerce yapılan muayene ve tetkikler sonucu, şahsın rutin bir soğuk algınlığı yaşadığı ve gerekli tedavilerine başlandığı vurgulanan açıklamada, konuya ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında ve bazı basın mecralarında, adeta corona virüsü teşhisi konulmuş gibi paylaşım ve yorumlar yapıldığı belirtildi.

İSTANBUL METROLARINDA CORONA VİRÜS ÖNLEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla metro araçlarında ve istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Sağlık Daire Başkanlığı ile işbirliği yaparak günde 2 milyondan fazla yolcu taşıyan metro araçlarını ve istasyonlarını her akşam virüse karşı temizliyor. Ayrıca ayda bir kez ise özel bir dezenfekte sıvısı ile tüm metro araçlarını ve istasyonlarını yıkıyor.

Özellikle metro araçlarında yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları istasyonlarda İstanbulkart yükleme cihazları, yolcu geçiş turnikeleri, yürüyen merdivenler ile ortak alanlar solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dip köşe temizleniyor.