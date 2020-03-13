Türkiye'de corona virüs vaka sayısı kaç? Ülkemizde kaç coronavirüs hastası var?

Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın son dakika açıklaması ile Türkiye'de bir hastanın daha sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı. Bakan Koca haberi twitter hesabı üzerinden duyurdu. Vatandaşlar "Türkiye'de corona virüs vaka sayısı kaç?" sorusunun yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

TÜRKİYE'DE CORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?

Bakan Koca'nın açıklaması ile vaka sayısı 2'ye yükseldi. İlk vaka geçtiğimiz günlerde Bakan'ın gece yarısı yaptığı basın açıklaması ile duyurulmuştu.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASI

"DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."





ÜLKEMİZDE ALINAN CORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

İBRAHİM KALIN'DAN TATİL AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta tatil edileceğini, üniversitelerin de 3 hafta süreyle tatil edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından yaptığı açıklamada, ilk, orta ve liselerin 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edileceğini söyledi.

Sözcü Kalın, "Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler." dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kalın, "Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Üniversiteler 3 hafta süreyle tatil edilecek

Sözcü Kalın, açıklamasında, üniversitelerin de 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini kaydetti.

Spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

Kalın, spor müsabakalarının da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışının da izne tabi olacağını belirtti.

"Türkiye'de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz"

"Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz." diyen Kalın, "Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye'de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz." dedi.