Otoparkta yangın! 15 toplu taşıma aracı küle döndü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir otobüs markasına ait servis kısmının otoparkında yangın çıktı.
Olay, gece yarısı Kartepe ilçesi, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkisinde bulunan bir otobüs markasına ait servisin otoparkında meydana geldi.
Alevler kısa sürede diğer araçlara da sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 4 otobüs, 9 midibüs ve 2 minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.