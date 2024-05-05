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TREND
Eklenme tarihi: 5 Mayıs 2024 Pazar 08:24

Otoparkta yangın! 15 toplu taşıma aracı küle döndü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir otobüs markasına ait servis kısmının otoparkında çıkan yangında 15 toplu taşıma aracı küle döndü.

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