Otoparkta yangın! 15 toplu taşıma aracı küle döndü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir otobüs markasına ait servis kısmının otoparkında yangın çıktı.

Olay, gece yarısı Kartepe ilçesi, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkisinde bulunan bir otobüs markasına ait servisin otoparkında meydana geldi.

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Alevler kısa sürede diğer araçlara da sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.