KPSS kadın subay alım şartları nelerdir? Kadın astsubay alımı ne zaman yapılacak?

Kadın subay alım şartları arasında KPSS puanı da bulunuyor. Adayların P3 puan türünde yeterli puana sahip olmaları gerekiyor. Kadın astsubay alımı başvuruları belirlenen tarihlerde tamamlanıyor.

KPSS KADIN SUBAY ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak Hüküm giymemiş olmak Güvenlik soruşturması olumlu olmak En az 153 cm boyunda olmak Beden kitle indeksi kılavuzda yer alan aralıklar arasında olmak (bu aralıklar 153 cm boy ve 44 kg ağırlık için 60 kg ile 200 cm boy ve 76 kg ağırlık için 104 kg arasında yer almaktadır) Lisans mezunları için 27; lisansüstü mezunları için 32; uzmanlık eğitimini bitirenler için ise 35 yaşından büyük olmamak Lisans mezunu olmak KPSS P3 puan türünden en az 60 almak

KADIN ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kadın astsubay alımları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.