KPSS önlisans zabıta alımı 2020 puanları heyecanla bekleniyor. 25 Ekim tarihinde 81 il merkezinde gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavı sonrası ÖSYM sonuçları açıkladığını duyurdu. Bu sabah itabarıyla erişime açılan sonuçlar sonra adaylar tercih işlemlerini yapacak. Peki, KPSS zabıta alımı ne zaman? KPSS önlisans zabıta alımı 2020 puanı kaç?

KPSS ÖNLİSANS ZABITA ALIMI 2020 PUANI KAÇ?

En az 60 puan alma zorunluluğu bulunmakla beraber belediyeler arasında değişiklik gösterebilmektedir. 60 VE 70 puanla zabıta alımı yapan yerler ise aşağıda verilmiştir.

Zabıt Katibi Alımları

Adalet Bakanlığı tarafından açılan memur alım ilanlarında zabıt katipliği kadroları da bulunmaktadır. 2018 yılında yapılan 12 Binlik Adalet bakanlığı memur alımında kadroların yaklaşık 3000 tanesi zabıt katibi kadrosuydu. Bu alımlara önlisans 70 puan ile başvurabilirsiniz.

İnfaz Koruma Memuru Alımları

Adalet Bakanlığı bünyesinde her sene binlerce yeni infaz koruma memuru alımı yapılmaktadır. Bu alımlarda lise, önlisans ve lisans mezunları 70 puanla başvuru yapabilmekte ve memur olma hayallerine kavuşabilmektedirler

Mübaşir Alımı

Mübaşir alımları da Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlardandır. Mübaşir alımında İKM ve zabıt katibi alımında olduğu gibi boy şartı ya da klavye sınavı şartı aranmaz. 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.

İcra Katibi Alımı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda İcra Katibi kadrosu da bulunmaktadır. 2019 yılında en son yapılan alımda 1099 icra katibi memuru alımı yapılmış ve önlisans mezunları 70 puan ile başvurabilmişti.

Kredi Yurtlar Kurumu Alımları

Önlisans mezunları içinde bazı kadrolar açan Kredi yurtlar kurumu alımlarına 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.

Bekçilik Alımları

60 puan ile başvuru yapılabilen Bekçilik Alımları bazen KPSS'siz de yapılmaktadır. Bu alımlara herkes başvurabilmektedir.

Zabıta Memuru Alımları

Belediyeden belediyeye değişiklik göstermekle birlikte çoğu belediye 60 KPSS taban puanı istemektedir.

Nüfus Memuru Alımları

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Nüfus memuru alımlarında önlisans mezunları içinde uygun kadrolar bulunmaktadır. Bu alımlarda da genellikle 70 KPSS puan şartı aranmaktadır.

POMEM alımları

Bu alımlara da önlisans mezunları 65 KPSS puanı ile başvuru yapabilmektedir.

Belediye Düz Memur alımları

Belediyeler tarafından açılan memur alımlarında düz memur alımı da yapılmakta ve çoğunlukla 70 KPSS puanı şartı aranmaktadır.

Bazı alımlarda sertifikalarınız olması düşük puanla atanmanıza yardımcı olacaktır. Alım ilanı sürecine kadar aşçılık, bilgisayar sertifikası, muhasebe sertifikası, kalorifercilik sertifikası gibi sertifikaları almanız faydanıza olacaktır.

KPSS ZABITA ALIMI NE ZAMAN?

KPSS zabıta alımı ne zaman olacağı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Resmi bir açıklama gelince haberimize eklenecektir.