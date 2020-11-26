26 Kasım 2020 Perşembe 13:25 | Son Güncelleme:
Gardiyan alımı 2020 başvuru şartları nelerdir? KPSS önlisans gardiyan puanları!
Gardiyan alımı ve puanları KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından aranan başlıklarından biri oldu. KPSS P93 puan türünde gardiyan alımları yapılıyor. Tercih tarihlerini bekleyen adaylar daha sonra gardiyan alımı başvurularını gerçekleştirecek.
KPSS önlisans sınav sonuçları bu sabah ÖSYM tarafından açıklandı. 25 Ekim'de sınava giren adaylar, gözlerini tercih sonuçlarına çevirdi. Binlerce aday uzun zamandır, sonuçları bekliyordu. Gardiyan alımlarında, KPSS P93 türünden başvurular yapılacak. Belirli koşulları bulunan Gardiyan alımı 2020 başvuru şartları nelerdir? KPSS önlisans gardiyan puanları...
GARDİYAN ALIMI 2020 BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
- 30 yaşını aşmamış olmak
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak
- En az lise diplomasına sahip olmak
- Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak
- Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak
- KPSS'den en az 70 puan almış olmak
- Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
KPSS ÖNLİSANS GARDİYAN PUANLARI KAÇ?
Genellikle gardiyan alımları için KPSS'den 70 puan alma şartı bulunmaktadır.