KPSS P93 nedir? KPSS P93 ile hangi kurumlar alım yapıyor?
KPSS P93 puanı adaylar tarafından aranan konu başlıklarından oldu. Ekim tarihinde düzenlenen sınav sonrası ÖSYM bugün KPSS önlisans sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Adaylar şimdi KPSS önlisans tercihlerini yapmak için hazırlanıyor. Peki, KPSS P93 nedir? KPSS P93 ile hangi kurumlar alım yapıyor?
KPSS P93 nedir? Ölçme, Seçme ver Yerleştirme Merkezi resmi sitesinde üzerinden KPSS önlisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar şimdi belirtilen tarihler arasında tercihlerini yapmak için hazırlanıyor. Kılavuzda yer alan KPSS P93 nedir? KPSS P93 ile hangi kurumlar alım yapıyor? sorularının da yanıtını arıyor.
KPSS P93 NEDİR?
KPSS P93 puanı, üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adayların gireceği KPSS önlisans sınavı sonrası oluşan puan türüdür. Önlisans KPSS yalnızca çift senelerde yapılmaktadır. Ancak alımlar her yıl yapılmaktadır. Örneğin 2020 yılında önlisans KPSS’ye giren bir aday hem 2020 hem de 2021 yılında yapılacak olan alımlarda P-93 puanını kullanabilir.
KPSS P93 HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?
KPSS önlisans memur kadroları şunlardır;
Belediyelerde zabıta memuru
Kamu kurumlarında şoför
Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur
İşletmen & kontrolör
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
Ambar memuru
Hizmetli
Kaloriferci
Polis
Astsubay
Sekreter
Bu kadrolara girebilmek için önlisans memur alımı ilanlarını takip etmeniz gerekmektedir. Mezun olduğunuz bölümlere göre memuriyet kadroları değişiklik göstermektedir.
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