KPSS P93 nedir? Ölçme, Seçme ver Yerleştirme Merkezi resmi sitesinde üzerinden KPSS önlisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar şimdi belirtilen tarihler arasında tercihlerini yapmak için hazırlanıyor. Kılavuzda yer alan KPSS P93 nedir? KPSS P93 ile hangi kurumlar alım yapıyor? sorularının da yanıtını arıyor.

KPSS P93 NEDİR?

KPSS P93 puanı, üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adayların gireceği KPSS önlisans sınavı sonrası oluşan puan türüdür. Önlisans KPSS yalnızca çift senelerde yapılmaktadır. Ancak alımlar her yıl yapılmaktadır. Örneğin 2020 yılında önlisans KPSS’ye giren bir aday hem 2020 hem de 2021 yılında yapılacak olan alımlarda P-93 puanını kullanabilir.

KPSS P93 HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

KPSS önlisans memur kadroları şunlardır;

Belediyelerde zabıta memuru

Kamu kurumlarında şoför

Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur

İşletmen & kontrolör

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

Ambar memuru

Hizmetli

Kaloriferci

Polis

Astsubay

Sekreter

Bu kadrolara girebilmek için önlisans memur alımı ilanlarını takip etmeniz gerekmektedir. Mezun olduğunuz bölümlere göre memuriyet kadroları değişiklik göstermektedir.

9 vatandaşlık ve 6 güncel bilgilerden oluşan toplamda 120 soru çıkmaktadır.

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