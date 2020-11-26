Astsubaylık KPSS puanı kaçtır? KPSS önlisans Astsubay puanı 2020
Astsubaylık KPSS puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. KPSS önlisans sonuçlarına erişim sağlayan adaylar, tercih yapmak için bekliyor. KPSS P3 puan türünden ise adayların geçerli bir puan almaları ilk şartlar arasında yer alıyor. Astsubaylık KPSS puanı kaçtır? KPSS subay alımı şartları 2020
Astsubaylık, KPSS P3 puan türünden alım yapıyor. Bu alanda yeterli bir puana sahip kişiler tercihlerini bu yönde yapabiliyor. Bugün ÖSYM tarafından KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih tarihlerini beklemeye koyuldu. Peki, Astsubaylık KPSS puanı kaçtır? KPSS subay alımı şartları sizlerle..
ASTSUBAYLIK KPSS PUANI KAÇTIR?
Astsubaylık KPSS için taban puanlar henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir. KPSS'de en az 60 65 puan almak Astsubaylık puanı için gerekli görülmektedir.
KPSS KADIN SUBAY ALIM ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
Hüküm giymemiş olmak
Güvenlik soruşturması olumlu olmak
En az 153 cm boyunda olmak
Beden kitle indeksi kılavuzda yer alan aralıklar arasında olmak (bu aralıklar 153 cm boy ve 44 kg ağırlık için 60 kg ile 200 cm boy ve 76 kg ağırlık için 104 kg arasında yer almaktadır)
Lisans mezunları için 27; lisansüstü mezunları için 32; uzmanlık eğitimini bitirenler için ise 35 yaşından büyük olmamak
Lisans mezunu olmak
KPSS P3 puan türünden en az 60 almak