KPSS önlisans branş bazında sıralama nedir? KPSS önlisans branş bazında sıralama açıklandı mı?

KPSS önlisans branş bazında sıralama araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. ÖSYM'nin KPSS önlisans sonuçlarını erişime açması sonrası adaylar atama sürecini ve başarı sıralamasını da öğrenmek istiyor. Branş bazında sıralamalar, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Peki 2020 KPSS önlisans branş bazında sıralama açıklandı mı?

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI MI?

KPSS önlisans branş bazında sıralamalar henüz açıklanmadı. KPSS önlisans branş bazında sıralamaların da erişime açılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanıyor.

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