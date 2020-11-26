KPSS ön lisans sonuçları bugün açıklandı. 25 Ekim'de gerçekleşen sınava katılanlar sonuçlarını ÖSYM'nin sayfasına giriş yaparak öğrendi. Sonuçlarını öğrenmek için sisteme giren adaylardan bazıları "Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır." şeklinde bir açıklamayla karşılaştılar. Peki KPSS 3.10 değerlendirme maddesi nedir? KPSS kılavuzunda 3.10 maddesi ne anlama geliyor?

KPSS PUANLARINIZ HESAPLANMAMIŞTIR NE DEMEK?

"Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır." açıklamasında yer alan madde şu şekilde:

KPSS 3.10 MADDESİ NEDİR?

Bir testte, en az bir (1) ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

KPSS için hesaplanabilen birçok puan türü vardır ve siz hesaplanmasını istediğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir (1) ham puan yapmalısınız. Testi tamamen boş bırakır veya eksi nete düşerseniz puanınız hesaplanmaz.