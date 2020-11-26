2020 KPSS baraj puanı binlerce aday tarafından araştırılıyor. ÖSYM KPSS önlisans sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenebiliyor. Sonuçlarını öğrenen adaylar nereye atabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, KPSS önlisans baraj kaç? 60, 65, 70, 75, 80 KPSS kaç puanla nereye atanabilirim?

KPSS ÖNLİSANS BARAJ KAÇ?

KPSS önlisans baraj puanı, yayınlanacak kadrolara göre değişkenlik gösterebiliyor.

KPSS 60, 65, 70, 75, 80 PUANLA NEREYE ATANABİLİRİM?

KPSS'den 60, 65, 70, 75, 80 puan alanlar nereye atanabileceklerini araştırıyorlar. Bu puanlarla nereye atanabileceği kurumlara, pozisyonlara, şartlara ve illere göre değişkenlik gösterebiliyor.

Kurumları vereceği şartları doğrultusunda ÖSYM tercih kılavuzuna göre memur ataması yapılıyor.

ÖSYM'nin resmi sayfası http://osym.gov.tr/ sayfasından yayınlanacak olan tercih kılavuzunu inceledikten sonra Aday İşlemleri sayfasından KPSS tercihleri yapılabilecek.