YKS ek tercih kılavuzu 2020 yayında! ÖSYM YKS üniversite ek tercih ve yerleştirme tarihleri ne zaman?

YKS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. YKS ek tercihleri ise asıl yerleştirmelerde herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler tarafından yapılacak. Üniversite boş kontenjanlar YKS ek yerleştirme kılavuzu içerisinde belirtilecek. İkinci tercihler için 20 TL ücret yatırılması gerekiyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS ek yerleştirme kılavuzu için tarih verdi.

YKS EK TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2020 İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS ek tercih ve yerleştirme kılavuzu yayınlandı. Konuya ilişkin dün açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden şu duyuruyu yapmıştı;



"Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. "

YKS EK TERCİH VE YERLEŞTİRME TARİHLERİ

YKS ek tercih işlemleri 17-23 Eylül tarihleri arasında alınacak. Öğrenciler, kılavuzda belirtilen boş kontenjanlar için tercih yapabilecek. Yerleştirme işlemlerinin tamamı ÖSYM'nin sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Geçtiğimiz yıl yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda aşağıdaki bilgiler yer alıyordu. Bu sene de aynı kuralların geçerli olması bekleniyor. Yeni kılavuz yayınlandıktan sonra 2020 YKS ek tercihleri ile ilgili detaylar haberimize eklenecektir.

"2019-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir."

Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite ek yerleştirme sonuç tarihi belli mi?

Ek tercih ücreti 2020 ne kadar? YKS ek tercih ücreti nasıl yatırılır?

Üniversite ek tercih kimler yapabilir? 2020 YKS ek tercih (yerleştirme) kimler yapamaz?

YKS ek tercih boş kontenjanlar 2020 listesi: Ek kontenjan taban puanları açıklandı mı?

YKS ek tercih nasıl yapılır? Üniversite ek tercih yapma ekranı