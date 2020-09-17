Üniversite ek tercih yapma ekranı: YKS ek tercih nasıl yapılır?

YKS yerleştirme sonuçlarının geçtiğimiz ayın sonlarında açıklanmasının ardından istedikleri üniversite ve bölüme yerleşemeyen adaylar ek tercih tarihlerini beklemeye başladı. Heyecanla beklenen o gün geldi çattı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ek tercihlerin 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini sıralayabiliyor. Tercihler, ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Tercih Kılavuzunda bulunan kontenjan ve taban puanlara göre yapılabiliyor.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

2020-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir. YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip olmuyor.

Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır. Ek Yerleştirme Ücreti, 20,00 TL’dir.