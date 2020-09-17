Üniversite ek tercih kimler yapabilir? 2020 YKS ek tercih (yerleştirme) kimler yapamaz?

Binlerce adayın heyecanla beklediği üniversite ek yerleştirmeler için tercihler başlıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ek tercihlerin 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu. Ek tercih yapmak isteyen adaylar, ek tercih yapma hakkının olup olmadığını öğrenmek istiyor. Üniversite ek tercihlerini kimler yapabilir, kimler yapamaz?

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Geçtiğimiz yıl yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda aşağıdaki bilgiler yer alıyordu. Bu sene de aynı kuralların geçerli olması bekleniyor. Yeni kılavuz yayınlandıktan sonra 2020 YKS ek tercihleri ile ilgili detaylar haberimize eklenecektir.

"2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir."

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EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.

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YKS ek tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini yapabilecek.

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