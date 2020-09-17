Ek tercih ücreti 2020 ne kadar? YKS ek tercih ücreti nasıl yatırılır?

Ek tercih ücreti, binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Ek tercih yapmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan boş kontenjanlara ve taban puanlarına göre ek tercihlerini listeleyecekler. Tercihler 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ek tercihin tamamlanması için ek tercih ücretinin de yatırılması gerekecek. Peki, ek tercih ücreti 2020 ne kadar? İşte ek tercih ücreti ile ilgili bilgiler...

EK TERCİH ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır. YKS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, Ek Tercih (Yerleştirme) Ücreti 20,00 TL olarak açıklandı.

Üniversite ek tercih kimler yapabilir? 2020 YKS ek tercih (yerleştirme) kimler yapamaz?

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

Ek kontenjan 2020 açıklandı mı? YKS ek tercih boş kontenjan taban puanları

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecek.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Üniversite ek tercih yapma ekranı: YKS ek tercih nasıl yapılır?

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)