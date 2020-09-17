Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite ek yerleştirme sonuç tarihi belli mi?

Ek tercihlerin başlaması ile yerleştirme sonuçlarının da ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün dün, kılavuzun bugün yayımlanacağını ve tercihlerin de 17 Eylül itibari yapılabileceğini açıkladı. Adaylar heyecanla ek tercih ekranının açılmasını bekliyor.

EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuç tarihinin ÖSYM tarafından açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

EK TERCİH TARİHLERİ 2020

Üniversite ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabilecek. YKS ek tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercihlerini yapabilecekler.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

YKS ek tercih ve yerleştirme kılavuzu 2020! YKS ek tercih ve yerleştirme tarihleri ne zaman?