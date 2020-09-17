Ek kontenjan 2020 açıklandı mı? YKS ek tercih boş kontenjan taban puanları

Ek kontenjan 2020 listesi heyecanla bekleniyor. 2020 YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı. Hangi üniversitede hangi bölümlerin boş kaldığı ve kaç puandan öğrenci kabul ettikleri ek tercih kılavuzu dahilinde açıklanacak. İşte YKS ek tercih boş kontenjan taban puanları...

EK KONTENJAN 2020 AÇIKLANDI MI?

Ek kontenjan 2020 henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından Ek Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu dahilinde boş kontenjanların taban puanları listesi de öğrencilerin erişimine açılacak. Ek kontenjanlar bugün açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

İLK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

Tercih yapma hakkında sahip olan 1.745.642 adaydan, 1.151.632 aday tercih yaptı. Devlet

Ek tercih ücreti 2020 ne kadar? YKS ek tercih ücreti nasıl yatırılır?

Üniversitelerinde toplamda 658.466 olan lisans ve ön lisans kontenjanına 630.608 kişi yerleşti. 27.858 kontenjan boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde toplam 164.817 olan lisans ve ön lisans kontenjanına 141.323 yerleşti. Vakıf üniversitelerinde 23.494 kontenjan boş kaldı.

Üniversite ek tercih kimler yapabilir? 2020 YKS ek tercih (yerleştirme) kimler yapamaz?

K.K.T.C. ve diğer ülkelerdeki üniversiteler ile birlikte toplamda 838.221 kontenjanın 781.165 adetine aday yerleşmiş olup, 57.056 adet kontenjan boş kaldı.

Üniversite ek tercih yapma ekranı: YKS ek tercih nasıl yapılır?