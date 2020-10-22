KPSS öğretmenlik puan türü P10 nedir? KPSS puan türleri listesi!

KPSS puan türleri adayların tercih yapacakları alanı simgeliyor. Her puan türü kendi içinde hesaplama yöntemleriyle belirleniyor. KPSS öğretmenlik puan türü öğretmen adaylarının hangi gruba dahil olarak tercih yapacaklarını gösteriyor. KPSS puan türleri listesinde tüm alanlara ait hesaplama oranları görülebilir.

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KPSS ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P10 PUAN TÜRÜ

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır.

Ağırlıkları ise şöyledir: -

Genel Kültür: 0,30

Genel Yetenek: 0,30

Eğitim Bilimleri: 0,40

Bu puan türü 1 yıl süreyle geçerli olmaktadır.

KPSS ÖABT DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır.

KPSS P121 puan türü nedir? KPSS ÖABT öğretmenlik puan türü hangisidir?

Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

KPSS P1, P2, P3 nedir, nasıl hesaplanır? KPSS P1 ile alım yapan kurumlar hangileri?