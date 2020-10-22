KPSS 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girebilirim 2020? KPSS kaç puanla nereye atanabilirim?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar adayların erişimine açıldı. Adaylar "KPSS 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girebilirim 2020?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı..

KPSS ÖABT SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Ekim 2020 tarihinde saat 08.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS tercih robotu 2020: KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS 60, 65, 70, 75, 80 NEREYE GİREBİLİRİM?

KPSS'den 60, 65, 70, 75, 80 puan alanlar nereye atanabileceklerini araştırıyorlar. Bu puanlarla nereye atanabileceği kurumlara, pozisyonlara, şartlara ve illere göre değişkenik gösterebiliyor.

Kurumları vereceği şartları doğrultusunda ÖSYM tercih kılavuzuna göre memur ataması yapılıyor.

ÖSYM'nin resmi sayfası http://osym.gov.tr/ sayfasından yayınlanacak olan tercih kılavuzunu inceledikten sonra Aday İşlemleri sayfasından KPSS tercihleri yapılabilecek.

KPSS 3.10 maddesi nedir? KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır ne demek?

KPSS P1, P2, P3 nedir, nasıl hesaplanır? KPSS P1 ile alım yapan kurumlar hangileri?

KPSS P121 puan türü nedir? KPSS ÖABT öğretmenlik puan türü hangisidir?

KPSS öğretmenlik puan türü P10 nedir? KPSS puan türleri listesi!

KPSS hemşirelik puan türü nedir? Hemşirelik KPSS P3 nedir, nasıl hesaplanır?