KPSS P121 puan türü nedir? KPSS ÖABT öğretmenlik puan türü hangisidir?

KPSS lisans sonuçları açıklandı. KPSS 121 puan türü ile tercih yapacak olan adaylar atamalar için başvuru yapacaklar. ÖSYM tarafından duyurulan sonuçlar T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek sistem üzerinden öğrenilebiliyor. KPSS ÖABT öğretmenlik puan türü branşa göre hesaplanıyor.

KPSS ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRÜ NEDİR?

Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

KPSS P121 PUAN TÜRÜ NEDİR?

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne denilmektedir. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur

Ağırlıkları ise şöyledir:

Genel Kültür: 0,15 Genel Yetenek: 0,15

Eğitim Bilimleri: 0,20

ÖABT: 0,50

P121 puan türü 1 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

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